الحج والعمرة السعودية تمنع بعض الفئات من دخول المسجد الحرام

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أكدت وزارة الحج والعمرة السعودية، عدم السماح للأعمار الأقل من 12 عامًا بالدخول للمسجد الحرام.

وكانت وزارة الحج والعمرة سمحت لمن تجاوزت أعمارهم 70 عاما بأداء العمرة، شريطة أن يكونوا قد حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وكانت الوزارة قد أوضحت في وقت سابق أن أعمار من يسمح لهم بأداء العمرة من داخل المملكة وإصدار التصريح عبر تطبيق "اعتمرنا" أو "توكلنا" يجب أن تراوح بين 18 - 70 عاما، وذلك وفقا لتعليمات وزارة الصحة سابقا، وأن من تجاوزت أعمارهم 70 عاما لا يمكنهم أداء العمرة وإصدار التصاريح حتى وإن تلقوا التطعيم بلقاحات كورونا.

إلا أن "الحج والعمرة" أعلنت أخيرا التوسع في الفئات المسموح لها بحجز التصاريح وأداء العمرة والصلاة في الحرم المكي، لتشمل الفئة العمرية "12 - 18 عاما" لمعتمري الداخل، بشرط التحصين بجرعتين من لقاحات كورونا، وكذلك الفئة العمرية "أكثر من 70 عاما" بشرط التحصين بجرعتين.