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إعصار مفاجئ يضرب السعودية وهطول أمطار غزيرة (فيديو)

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الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تعرضت شواطئ جازان، بالمملكة العربية ، الجمعة، إلى إعصار “قمعي”، وسط هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تشكُّل الإعصار داخل البحر على جهة الكورنيش الجنوبي لجازان.

وتضرب سحب رعدية ضخمة وممطرة بغزارة، الجمعة، مرتفعات جنوب غرب المملكة، ودولة اليمن.

وتسببت أمطار غزيرة بفيضانات بمحافظة حضرموت باليمن في ظل تأثيرات الإعصار “شاهين”.

وتواجدت دوريات حرس الحدود بكثافة على الشاطئ، ومع اشتداد الإعصار طالبت المتنزهين بإخلائه فوراً حفاظاً على سلامتهم.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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