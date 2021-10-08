وفاءً بوعده.. رئيس جامعة سوهاج يتناول الغداء في منزل طالبة بطهطا- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

زار الدكتور مصطفى عبدالخالق، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، اليوم الجمعة، الطالبة أسماء الزهري بمنزل أسرتها بقرية الخزندارية شرق بمركز طهطا لدعهما تشجيعها لدورها الإيجابي في محو أمية 5 من الدارسين، ضمنهم والدتها.

وحرص "عبدالخالق" ومرافقوه على تناول وجبة الغذاء "فطير مشلتت وعسل وفطير" مع أسرة الطالبة.

وقال "عبد الخالق" إن الجامعة أولت مشروع القضاء على الأمية اهتمامََا كبيرََا، من منطلق مسئوليتها الاجتماعية وواجبها الوطني، من خلال مشاركتها فى فعاليات مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري.

وخلال زيارته لمنزل الطالبة أعرب القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج عن خالص تقديره بما قدمته الطالبة من مجهودات ملموسة فى مشروع القضاء على الأمية وتعليم الكبار.

وقال محمد الدالي، رئيس فرع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج أن تلك الزيارات تأتي لبث روح العمل والاجتهاد لاستكمال دور طلاب الجامعة في محو أمية أبناء بلدتهم وذويهم.

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