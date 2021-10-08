الأحد.. مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة انتخابات "الأطباء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تعقد النقابة العامة للأطباء، مؤتمرا صحفياً يوم الأحد المقبل؛ للإعلان عن النتائج النهائية لعمليات فرز الأصوات، والفائزين بعضوية مجلس النقابة العامة، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية بالمحافظات.

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، بدء فرز الأصوات بمقر اللجان الانتخابية تمهيداً للإعلان عن نتيجة الانتخابات.

وجرى غلق باب التصويت في تمام الخامسة مساءً وذلك طبقا لنص القانون.

وأجريت انتخابات التجديد النصفي للأطباء اليوم تحت إشراف قضائي كامل، ووسط إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.