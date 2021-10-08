10 نصائح من هيئة الدواء لحماية الطلاب من الإصابة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

وجهت هيئة الدواء المصرية، عدة نصائح لأولياء الأمور، للحفاظ على صحة أبنائهم وحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا، بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأكدت الهيئة أهمية ارتداء الكمامة بشكل صحيح وتغطية الأنف والفم والذقن، وكذلك تجنب لمس الكمامة أو الوجه، وشراء الكمامات من الصيدليات والأماكن المعتمدة، لتجنب المغشوشة.

وكذلك الحفاظ على نظافة اليدين دائما عن طريق غسلها جيدا بالماء والصابون، مع استخدام معقم عند اللزوم والتأكد من شرائه من الصيدليات والأماكن المعتمدة.

وعدم استخدام أو الإفراط في تناول الأدوية والفيتامينات إلا بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي.

ودعت الهيئة إلى وجوب التزام المنزل في حالة ظهور أي عرض من أعراض كورونا مثل ارتفاع درجات الحرارة والرشح وصعوبة التنفس والسعال.

وأضافت أن على ولي الأمر إخبار المدرسة في حالة إصابة الطفل بعدوى أو في حالة تعرضه لشخص مصاب، واستشارة الطبيب فورا.

يأتي ذلك في إطار الدور التوعوي لهيئة الدواء المصرية، وحرصها على صحة وسلامة المواطن المصري والحفاظ على الطلبة من الإصابة بفيروس كورونا؛ من خلال الاستخدام الأمثل لمختلف المستحضرات والمستلزمات الطبية