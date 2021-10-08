أعماله على نتفليكس.. مسيرة مميزة لفنان مصري مع الخط العربي (ًصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مهدي:

يؤمن طه عبدالناصر، فنان الخط العربي، بضرورة وصول هذا الفن الراقي إلى أكبر عدد ممكن من الناس لذلك قرر تقديم ورش عبر الإنترنت بدون مقابل لتمرير خبراته إلى المبتدئين لكونه يملك مسيرة مميزة في المجال حيث طاف بلوحاته العديد من الدول وشارك في معارض بارزة ودوّن بيديه وثائق هامة لعدد من المشاهير كما ظهرت أعماله في منصة نتفليكس العالمية. وفقا لحواره مع الخليج 365.

علاقة عبدالناصر بدأت في وقت مبكر داخل قريته الصغيرة ناهيا "مدرس اللغة العربية في ابتدائي قالي خطك جميل، ولازم تهتم بموهبتك" من هنا انتبه الصبي للأمر وبمساعدة أسرته والمعلمين في باقي المراحل الدراسية جرى تنمية مهاراته "وبعد الثانوية العامة اخترت أدرس في معهد تحسين الخطوط بمدرسة السعدية" اختيار لم يفهمه البعض من محيطه لكن إصراره كان الدافع الأول لموافقة الجميع على قراره.

منذ العام الأول لعبد الناصر داخل المعهد ظهر جليا قدرته المدهشة على صنع لوحات بديعة نالت استحسان الجميع في المعارض المخصصة للطلاب "ولما خلصت دراستي حسيت إني عايز أنقل اللي عرفته لناس تانية" من هنا جاءت فكرة الورش الفنية "كانت في 2009 ورشة في بيت السناري التابع لمكتبة الإسكندرية" شعر بشغف شديد تجاه تلك التجربة وبالتزامن معها وجد وظيفة مناسبة كخطاط في نقابة السادة الأشراف.

ونقابة السادة الأشراف تعمل على دراسة الأنساب والتعارف بين أبناء البيت النبوي من خلال لجان متخصصة، وتمنح المنتسبين لها أوراق مدون عليها بالخط العربي تأكيد لكونهم ينتمون عبر الأجيال إلى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وتلك التجربة أتاحت لعبدالناصر كتابة نسل العديد من المشاهيرة "من بينهم رجل الأعمال أحمد عز والفنان الكبير محمد هنيدي والفنان حسام داغر".

في الوقت نفسه حرص عبد الناصر على التواجد في المحافل الثقافية المختلفة لعرض مخطوطاته البدعية "شاركت في عشرات المعارض، بداية من ساقية الصاوي وعدد من السفارات الأجنبية زي فرنسا وملتقى القاهرة الأول للخط العربي تحت إشراف وزارة الثقافة" فضلا عن مشاركته في معرض شرم الشيخ الأول للكتاب بمجموعة من الورش الفنية كما حصد على جائزة في مسابقة الخط العربي التي أقيمت في المدينة المنورة بمناسبة اختيارها كعاصمة للثقافة العربية.

وفي عام 2015 قامت وزارة الثقافة المصرية بترشيحه للسفر إلى اليونان لعمل معرض خاص يضم أكثر من ثلاثين عمل فني في مجال فن الخط العربي "بقرار من الدكتور حلمي نمنم، وزير الثقافة وقتها، والحقيقة إنها كانت تجربة مميزة للغاية، عملت ورشة للجالية المصرية هناك وكمان لمجموعة من الطلبة اليونانيين" فضلا عن حصوله على تكريم من المركز الثقافي المصري بأثينا.

يعمل الفنان الشاب في صمت، يحقق نجاحات كبيرة دون صخب، ينغمس بكل وجدانه مع القلم والمحبرة لإنتاج أفضل ما لديه على الورق وهو ما يمنح أعماله قيمة كبيرة لدى عشاق الخط العربي لذلك تُعرض في أماكن مختلفة حول العالم "منها 5 أعمال في جاليري بهولندا، و16 لوحة جدارية في مكتبة الملك عبدالعزيز بالصين وبعض اللوحات في فرنسا" تلك الخطوات ساهمت في تعاون مع كيانات كبرى في مجال الدراما العربية.

منذ فترة وجيزة تلقى عبدالناصر عرضا بالتعاون مع فريق عمل "وساوس" أول عمل درامي سعودي يُعرض على شاشة شبكة نتفليكس العالمي "بدأت في كتابة اسم المسلسل، عملت خطوط مختلفة نالت إعجابهم ثم استكملنا التجربة" وضع بصمته على جميع الكتابات الموجودة في العمل سواء عناوين الحلقات أو التترات باللغة العربية " حصدت التجربة نجاح كبير وتم ترجمة المسلسل إلى 20 لغة أجنبية بعد عرضه في 190 دولة حول العالم.

بجانب تلك الخطوات الهامة ينشغل عبدالناصر دائما بالتدريس "عملت ورش خط في جامعات مختلفة زي جامعة القاهرة والجامعة الألمانية وجامعة أم القرى في مكة المكرمة" يستمر في منح الورش لعشاق الخط في كل مكان يذهب إليه "ومؤخرا قررت إتاحة الور ش (أونلاين) مجانا لنشر ثقافة الخط العربي، دي أكتر حاجة بتسعدني" يقولها لمصراوي بحماس.