"ارجع بدل ما اضربك بالنار".. رصاصة تنهي حياة شاب أمام منزله بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

"ارجع يلا بدل ما اضربك بالنار" تهديد لم يمتثل له ثلاثيني. دفعته شهامته للتدخل لفض مشاجرة بين شخصين أمام مسكنه فدفع حياته الثمن بشكل مأساوي.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إشارة من العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر بوقوع مشاجرة ووجود قتيل بدائرة مركز كرداسة.

وجه اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، بسرعة انتقال رجال المباحث بقيادة العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر إلى محل الحادث وتكثيف التحريات وضبط الجاني.

جهود البحث والتحري التي قادها الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة توصلت إلى أن مشادة كلامية بين شاب يبلغ من العمر 22 سنة وآخر تطورت إلى مشاجرة بسبب خلاف على فرض السيطرة بعزبة البرزجلي أسفل محور 26 يوليو.

حسب التحريات وقعت المشاجرة أمام مسكن الضحية صاحب الـ35 سنة. أسرع الثلاثيني للفصل بين الطرفين فهدده المتهم "ارجع بدل ما اضربك بالنار". مع عدم امتثاله أصابه ابن الـ22 ربيعا بعيار ناري استقر في صدره فأرداه قتيلا.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الرائد أحمد فايز والنقيب محمود ربيع معاوني مباحث كرداسة من ضبط المتهم الرئيسي والسلاح المستخدم "بندقية آلي" واقتياده والطرف الثاني من المشاجرة للقسم.

جرى إيداع الجثة المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة بالواقعة.