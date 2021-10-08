ميناء دمياط يستقبل 19 سفينة و23 ألف طن قمح

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:

استقبل ميناء دمياط 19 سفينة، اليوم الجمعة، تزامنًا مع استقرار حالة الطقس، وانتظام أعمال الشحن والتفريغ على الأرصفة.

وأعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له، أن حركة الصادر من البضائع تضمنت 2500 طن فوسفات و2345 طن أسمنت، و4925 طن يوريا و3650 طن رمل، و2500 طن زيت.

وأضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد شملت 23762 طن قمح و7800 طن ذرة، و2000 طن هيدروكسيد صوديوم، و1125 طن أبلاكاش.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 119434 طنًا، بينما في مخازن القطاع الخاص 109060 طنًا.