ليبيا: خطة عمل لإخراج المرتزقة

جاء في بيان اللجنة الختامي أن «جاهزية المراقبة، محليا ودوليا، لاتفاق وقف إطلاق النار ضرورية، قبل البدء في تنفيذ خطة إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب».
وأضافت اللجنة أنها ستتواصل مع الأطراف المعنية محليا ودوليا، لدعم تنفيذ الخطة، واحترام السيادة الليبية.
و قد عبر مبعوث الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيتش، في كلمته الافتتاحية لاجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة بجنيف، عن تفاؤله بتوصل هذا الاجتماع إلى نتيجة إيجابية. وقال: «الاتفاق على خطة عمل يرسل إشارة أمل لشعب ليبيا بأن الأمور يمكن أن تتحرك، بما في ذلك الانتخابات».
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