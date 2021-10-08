إنهاء تفويض محققي اليمن يشكل انتكاسة للحوثي

جاء القرار بأغلبية الدول الأعضاء في المجلس (21 دولة) مقابل 18 دولة، بينما امتنعت 7 دول عن التصويت، وذلك خلال جلسة ضمن الدورة الـ48 للمجلس في جنيف.
وفي أثناء المناقشات، قال المندوب الدائم للبحرين لدى الأمم المتحدة، يوسف عبد الكريم بوجيري، إن مجموعة المحققين الدوليين أسهمت في نشر معلومات خاطئة عن الأوضاع على الأرض في اليمن.
كما طالبت الحكومة اليمنية بإدانة جرائم ميليشيات الحوثي، وانتهاكاتها الصارخة ومحاسبتها، وإلزامهم بإيقاف الهجوم والحصار على المدن اليمنية، وقتل المدنيين الأبرياء، بما فيهم النساء والأطفال.
مصدر واحد
وقالت الدول الرافضة تقرير الخبراء إنهم اعتمدوا في بنائه على معلومات من مصدر واحد، وليس كل المصادر. كما أنهم لم يصلوا إلى كل الأماكن، لتقصي الحقائق.
واستندت على رفض الحكومة اليمنية فريق الخبراء وتقاريره، وعدم اعترافها بولايته.
وطالبت بدعم اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن (حكومية)، كونها أكثر إلماما بالملف اليمني، وهي الأكثر وصولا إلى المناطق لتوثيق الانتهاكات.
انتكاسة كبرى
وذكر سفير هولندا، بيتر بيكر، للوفود إن التصويت شكل انتكاسة كبرى، معلنا انتهاء تفويضه لرفع التقارير عن الوضع في اليمن.
في سبتمبر 2017، أنشأ مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، فريقًا من الخبراء بشأن اليمن، للتحقيق في انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي هناك.
ومنذ إنشاء فريق الخبراء الأممي تشهد الآلية انقساما وعدم اتفاق حول عملها، والتقارير السنوية التي تعدها حول اليمن في إطار مجلس حقوق الإنسان.
وجدد المجلس ولاية فريق الخبراء في 2018 و2019 و2020، قبل أن تنتهي اليوم ولايته بعدما ثبت فشله الذريع في توصيف حقائق النزاع، وأوضاع حقوق الإنسان في اليمن.
مطلع الشهر الماضي، رفضت الحكومة اليمنية التقرير السنوي الرابع للمحققين بسبب تضمنه معلومات مغلوطة منسوبة لمؤسسات ومنظمات تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية.
وأكدت أن تقارير الخبراء أظهرت عدم حياديتهم، وأفقدتهم مصداقيتهم، كونهم لم يصلوا إلى كل الأماكن لتقصي الحقائق.
جرائم بضوء أخضر
وقال الكاتب والمحلل السياسي اليمني معين الصيادي إن الانقسام وعدم المصداقية وتجاوز آلية ومنهجية العمل المناطة بالفريق طيلة أربع سنوات من مهمته في اليمن كانت بالنسبة للحوثيين بمثابة ضوء أخضر، دفعهم لمزيد من الجرائم التي طالت جميع مناوئيهم، عسكريين ومدنيين، مضيفا، في تصريحات لموقع «سكاي نيوز عربية»، أنه لم يكن لدى معظم الدول الأوروبية رغبة في كبح جماح الجريمة الحوثية في اليمن، ولا سيما بعد إلغاء الولايات المتحدة قرار تصنيفها الميليشيات «منظمة إرهابية».
بلغ إجمالي انتهاكات الميليشيات الحوثية نهاية يوليو الماضي:
128796 انتهاكا
شملت 383 صاروخا بالستيا
690 طائرة مسيرة
79 زورقا
205 ألغام بحرية
96912 مقذوفا حتى حينه
كانت هذه تفاصيل خبر إنهاء تفويض محققي اليمن يشكل انتكاسة للحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.