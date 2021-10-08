منع التدخل والترويج لأي مرشح في العراق

وأضاف البيان: «الكاظمي خاطب اللجنة قائلا.. إنكم مؤتمنون على حماية العملية الانتخابية، وأتابع معكم أدق التفاصيل لسير الانتخابات»، مجددا تأكيده على «أهمية المشاركة الواسعة بالانتخابات».
وأوضح أن «نسبة المشاركة في التصويت الخاص جيدة بدءا من فتح مراكز الاقتراع وحتى الآن»، موجها «أبناء القوات الأمنية بعدم الخضوع لأي استفزازات أو تهديدات جانبية من بعض الجهات بغية التأثير على خياراتهم».
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