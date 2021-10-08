إيران: المحادثات مع السعودية في الاتجاه الصحيح

ذكر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم، أن المحادثات مع السعودية تسير في الاتجاه الصحيح. وأضاف، في مؤتمر صحفي في ختام زيارته لبنان: «المحادثات الإيرانية - السعودية تسير في الاتجاه الصحيح، ونحتاج للمزيد من الحوار. حتى الآن توصلنا إلى اتفاقات معينة». وأكد أن «دور إيران والسعودية له بالغ الأهمية على صعيد إرساء الاستقرار في المنطقة»، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. ولفت «عبداللهيان» إلى أن إيران والسعودية دولتان مهمتان، وتلعبان دورا بالغ الأهمية في ترسيخ أمن الشرق الأوسط، مبديا قناعة طهران بأن «معادلة الحوار والانفتاح» من شأنها «تأمين مستقبل مشرق للمنطقة».



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