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بولندا تستدعي القائم بالأعمال البيلاروسي على خلفية قضية الحدود

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 أكتوبر 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

صورة تعبيرية

أفادت وسائل إعلام بأن وزارة الخارجية البولندية استدعت القائم بالأعمال البيلاروسي، بعد أن أعلنت وارسو عن تعرض عسكرييها لإطلاق الرصاص من قبل دورية بيلاروسية.

وأفادت وكالة الأنباء البولندية PAP بأن وزارة الخارجية استدعت اليوم الجمعة القائم بالأعمال البيلاروسي ألكسندر تشاسنوفسكي.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان حرس الحدود البولندي أن دورية تابعة لحرس الحدود البيلاروسي أطلقت أمس رصاصات يعتقد أنها كانت فارغة على القوات البولندية المنتشرة عند الحدود.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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