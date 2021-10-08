المحجوب: اجتماع جنيف وضع خطة لإخراج جميع المرتزقة والأجانب من ليبيا تدريجيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 أكتوبر 2021

الخليج 365- متابعات

كشف مدير التوجيه المعنوي في الجيش الليبي اللواء خالد المحجوب أن اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في جولتها الثالثة عشر بجنيف، تمخض عن وضع خطة عمل لإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.



وقال المحجوب، عبر ”فيسبوك“، اليوم الجمعة، إن اللجنة العسكرية المشتركة قامت بإعداد وإقرار خطة عمل لإخراج جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية بشكل تدريجي ومتوازن ومتزامن.

وبين بأن اللجنة أكدت ضرورة جاهزية آلية المراقبة الليبية لاتفاق وقف إطلاق النار، خصوصاً تواجد المراقبين الدوليين التابعين للأمم المتحدة قبل البدء بتنفيذ الخطة