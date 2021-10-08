شكرا لقرائتكم خبر عن كيف استفادت كل محافظة على حدة من مبادرة حياة كريمة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توزعت انجازات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة على المحافظات في الموضحة بالجدول الآتي، حيث احتلت أسيوط المركز الأول بعدد 60 قرية، يليها سوهاج بعدد 29 قرية، لتحتل القليوبية والدقهلية المركز الأخير بعدد قرية واحدة، حسبما رصدته دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات.

محافظة البحيرة: تم تنفيذ 92 مشروعا متنوعا بالقرى الثمان المستهدفة بتكلفة تجاوزت 350 مليون جنيه.

محافظة سوهاج: استهدفت المبادرة 29 قرية باعتماد مالي يبلغ 102 مليون جنيه وشهدت تنفيذ 63 مشروعًا.

محافظة أسيوط: شهدت المرحلة الأولى تطوير 60 قرية بالمحافظة، لتشمل المرحلة الثانية تطوير 89 قرية بهدف تحسين الخدمات للسكان واالتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا ودعم الفئات الأولى بالرعاية باجمالي مليار جنيه تقريبًا.

محافظة مطروح: تضمنت المرحلة الأولى 5 قرى بالمحافظة، وتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير 6 قرى، بتكلفة 170 مليون جنيه مع إضافة إدراج محطات تحلية مياه للشرب.

محافظة المنيا: شهدت المنيا خلال المرحلة الأولى تطوير 6 قرى بتكلفة 115 مليون جنيه أعمال تدعيم وإحلال شبكة المياه وحفر بئرين للمياه لمواجهة مشكلة ضعف المياه فى القرية، بتكلفة 3.819 مليون جنيه، كما تم تمهيد ورصف طريق “الدائرى – الهمة” بطول كيلو و750 مترًا.

محافظة أسوان: تم الانتهاء من تطوير 11 قرية ضمن المرحلة الأولى لمبادرة “حياة كريمة” بتكلفة 382 مليون جنيه.

محافظة الأقصر: شملت المرحلة الأولى نحو 23 مشروعًا لمياه الشرب، و25 مشروعًا للصرف الصحي، و9 مشروعات لإنشاء مجمعات خدمات المواطنين تتضمن عدداً من الخدمات المختلفة، و26 مشروعاً لإنشاء وتطوير ملاعب ومراكز للشباب، و9 مشروعات لإنشاء مجمعات الخدمات الزراعية المطلوبة، بجانب 45 مشروعاً في قطاع الخدمات، ومشروعات الطرق وكبارى الرى، ومشروعات مرافق (الكهرباء – الغاز – الاتصالات – المخلفات).

محافظة قنا: تم تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة في 12 قرية بالمحافظة ومن المخطط أن تشمل المرحلة الثانية 9 قرى تحت خط الفقر.

محافظة الوادي الجديد: استطاعت المبادرة الوصول إلى معدل كبير من البؤر الأكثر فقرا في المحافظة خلال المرحلة الأولى بمتوسط إجمالي 1000 منزل بقرية الشيخ مرزوق ، على أن يتم أستكمال أعمال التطوير بقرى عمر بن الخطاب وعلى إبن أبى طالب وعائشة عبدالرحمن وأبوبكر بكر الصديق وفقا لمعدلات الكثافة السكانية بدءاً من 500 إلى 1000 ساكن.

محافظة القليوبية: كان نصيب محافظة القليوبية كانت نصيبها فى تطوير القرى، قرية واحدة، ولكن من المقرر تطوير مركز شبين القناطر بالكامل، بواقع 36 قرية تضم 148 عزبة وتجمع، لتشمل أعمال التطوير كافة القطاعات بالقرى.

محافظة الدقهلية: تم تطوير قرية واحدة، وهي “أولاد صبور” بمركز المطرية، بتكلفة 25 مليون جنيه، لتشمل المرحلة الثانية تطوير 26 قرية في مركز “شربين”.