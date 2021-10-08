شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. الصين تصف أفعال أمريكا بالمخاطر الكبيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، اليوم الجمعة، أن حادثة اصطدام الغواصة النووية الأمريكية، في المياه الدولية، ببحر الصين الجنوبي، هو إثارة لخلق التوترات.

وقال "تشاو" إنه منذ فترة طويلة، كانت الولايات المتحدة تثير الاضطرابات وتخلق توترات في بحر الصين الجنوبي، باسم حرية الملاحة، وهي السبب الجذري للحادث وتشكل تهديدات خطيرة ومخاطر كبيرة، على السلام الإقليمي.

وأشار تشاو إلى أن الولايات المتحدة أخرت عمدا وأخفت تفاصيل الحادث، حيث تفتقر إلى الشفافية والمسؤولية، مضيفا: "لا خيار أمام الصين والدول المجاورة لبحر الصين الجنوبي سوى التشكيك في حقيقة الحادث ونواياه".

وذكر تشاو: "يتعين على الولايات المتحدة التخلي عن عقلية الحرب الباردة القديمة، وأفكار اللعبة ذات الربح الصفري، والأفكار الجيوسياسية ضيقة الأفق، وإيقاف هذه الممارسات الخاطئة التي تقوض السلام والاستقرار والتنمية في المنطقة".