شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تطلق أضخم حملة في تاريخها للتطعيم ضد الإنفلونزا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الحكومة البريطانية، تدشين حملة لتطعيم 35 مليون شخص باللقاح المضاد للإنفلونزا، وذلك في ظل تزايد المخاوف من تزايد الإصابات بالإنفلونزا الموسمية، بعد تراجع مستويات المناعة نتيجة أشهر من الإغلاق، لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-).

وذكرت وزارة الصحة البريطانية، في بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، أن هذه الحملة هي أضخم برنامج تطعيم ضد الإنفلونزا في تاريخ المملكة المتحدة.