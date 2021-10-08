شكرا لقرائتكم خبر عن ولايات شمال الهند تعاني من انقطاع الكهرباء لنقص الفحم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعاني ولايات شمال الهند من انقطاع التيار الكهربائي، كما تواجه مزيدا من الانقطاعات بسبب نقص الفحم، حيث خلص تحليل لبيانات حكومية ومقابلات مع السكان إلى تناقض تأكيدات الحكومة بوجود طاقة كافية.

ويأتي النقص في الهند، أكبر مستهلك للفحم في العالم بعد الصين، في أعقاب انقطاع واسع النطاق في الصين المجاورة، مما أدى إلى إغلاق المصانع والمدارس لإدارة الأزمة.

وأظهرت بيانات من مشغل الشبكة الفيدرالية أن أكثر من نصف محطات الطاقة الهندية البالغ عددها 135 محطة تعمل بالفحم، والتي يبلغ إجمالي إمدادها حوالي 70٪ من الكهرباء في الهند ، لديها مخزون وقود أقل من ثلاثة أيام، ولم ترد وزارة الكهرباء الهندية على الفور على طلب للتعليق.