تعرف على عدد ضحايا تفجير مسجد أفغانستان حتى الآن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 أكتوبر 2021

ارتفع عدد ضحايا التفجير الانتحاري الذى استهدف مسجدا بمدينة قندوز في شمال شرق أفغانستان، إلى 50 قتيلا و140 جريحا، وفق ما أفاد مسئول محلي في منظمة "أطباء بلا حدود".



وقال المسئول، إن المستشفى التابع للمنظمة في قندوز تلقى "أكثر من 140 جريحا وأكثر من 50 جثة، لكن هذا العدد مرشح للارتفاع. ما زلنا نستقبل حالات أخرى".

وفي وقت سابق، قال مسئول محلي في منظمة "أطباء بلا حدود" طلب عدم كشف هويته لوكالة "فرانس برس"، إن "أكثر من 90 مصاباً وأكثر من 15 جثة" نقلت إلى عيادة المنظمة غير الحكومية في قندوز.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن الانفجار وقع أثناء صلاة الجمعة، ويظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي رجالا ونساء يركضون في الشارع ويصرخون بعد وقوع الانفجار.

وعلى الرغم من أنه لم تعلن أي جماعة مسئوليتها عن الهجوم حتى الآن، فإن أفراد الطائفة الشيعية في أفغانستان يتم استهدافهم منذ سنوات من قبل تنظيم داعش الإرهابي.