إحباط ترويج 64 طن مواد غذائية فاسدة في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، مالك مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية- بمحافظة المنوفية، بحوزته (32 طن زيت طعام "زيت صويا") معبأ داخل تنكات وعبوات بدون بيانات "مجهول المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي "مستلزمات إنتاج – منتج نهائي" ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.

ونجحت شرطة التموين بمديرية أمن الشرقية، في ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص"، بحوزته (42٫32 طن "كاكاو طبيعي") معبأ داخل شكائر مدون عليه منشأ أجنبي بدون مستندات "مجهول المصدر" وغير صالح للاستهلاك الآدمي "متحجر" ويشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.