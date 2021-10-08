ضبط مالك مصنع بحوزته 400 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات "بدون ترخيص"-بمحافظة المنوفية، بحوزته (400 طن "مخللات") معبأة داخل براميل بدون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والرائحة "منتج نهائي – تحت التجهيز".

كما ضُبط بحوزة المتهم (32 طن "ملح طعام – صودا كاوية – ملح ليمون") معبأة داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي "مستلزمات إنتاج" وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة.