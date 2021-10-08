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السعودية: إصابات كورونا عاودت الارتفاع بهامش منخفض

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محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ):

كشفت الأعداد التي أعلنت عنها وزارة الصحة ، اليوم الجمعة أن حصيلة إصابات فيروس عاودت الارتفاع بهامش منخفض .

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد، في المملكة إلى 547497 حالة مؤكدة، بزيادة 48 إصابة عن المسجلة أمس والتي بلغت 47 حالة .

وتم تسجيل41 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 536534 حالة، (98% من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 8739 حالة وفاة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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