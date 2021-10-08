بعد زيادة سعر البنزين.. تخصيص أرقام هواتف للإبلاغ عن السائقين المخالفين

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - هبة القصاص:

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انتظام سير العمل داخل جميع مواقف السيارات بنطاق المحافظة، مع استمرار العمل بتعريفة الركوب الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس، وعدم وجود أي زيادة بها، وذلك لعدم وجود أي زيادة في أسعار السولار.

كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارة المرور بشن حملات مفاجئة على المواقف، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة وتطبيق القانون على المخالفين بتوقيع غرامة لا تقل عن ٣٠٠ جنيه ولا تزيد عن ١٥٠٠ جنيه لكل سائق مركبة أجرة مرخصة بالعداد، أو بدون عداد وفي حالة الإمتناع الغير مبرر عن نقل الركاب أو تشغيل العداد أو طلب أجراً أكثر من المقرر أو نقل عدد من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر أو قام بنقل الركاب من غير مواقف الإنتظار.

كما شدد المحافظ على وكيل وزارة التموين بتشكيل حملات مشتركة مع مباحث التموين لمتابعة محطات الوقود بنطاق المحافظة للتأكد من توافر الوقود والمواد البترولية وانتظام سير العمل بها.

أشار المحافظ إلى أنه يمكن للمواطنين التواصل مع غرفة عمليات المحافظة لتقديم الشكاوى في حالة حدوث أي زيادة في تعريفة الركوب، وذلك على مدار 24 ساعة من خلال الارقام التالية: (2315974 055 - 2303693 055- 16528)، وذلك لإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.