طالبان : "داعش" ليس تهديدًا لكنه "صداع"

اسماعيل عبد الحي - أكد المتحدث بإسم الحكومة المؤقتة في أفغانستان، ذبيح الله مجاهد أمس الخميس، أن تنظيم "داعش" "لا يشكل تهديدا للبلاد" لكنه "يمثل صداعا".

وقال في تصريحات لوكالة "تولو نيوز" المحلية "نحن لا نسمي تنظيم داعش تهديدا، بل صداعا. في بعض الأماكن يتسبب ذلك في حدوث صداع، ولكن بعد كل حادثة يتم القضاء على مرتكبيها... نطردهم ونعثر على مخابئهم".

وحسب مجاهد، فإن "داعش لا يحظى بدعم الشعب الأفغاني".

ودخلت طالبان العاصمة كابول في 15 أوت الماضي، وأعلنت في اليوم التالي أن "الحرب قد إنتهت".

وغادرت القوات الأمريكية عن طريق مطار كابول البلاد نهاية شهر أوت الماضي، منهية ما يقرب من 20 عاما من الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان.

وفي أوائل سبتمبر، تم الإعلان عن تشكيل الحكومة المؤقتة لأفغانستان برئاسة محمد حسن أخوند الذي شغل منصب وزير الخارجية خلال حكم طالبان الأول، ويخضع لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2001.

روسيا اليوم