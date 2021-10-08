ألمانيا تسمح برفع الأذان عبر مكبّرات الصوت

اسماعيل عبد الحي - سمحت السلطات الألمانية برفع الأذان عبر مكبرات الصوت لصلاة الجمعة في مدينة كولونيا التي تضم جالية تركية وإسلامية كبيرة بولاية "شمال الراين-وستفاليا" غربي البلاد.

وقالت رئيسة بلدية كولونيا، هنرييت ريكير أمس الخميس، إن "مجلس البلدية إتخذ القرار بناء على طلبات بهذا الخصوص، ضمن مشروع تجريبي لمدة عامين، حيث يمكن رفع الأذان عبر مكبرات الصوت ضمن نطاق قواعد معينة".

وأضافت في بيان صحفي أن "المسلمين جزء لا يتجزأ من المدينة، وسماع صوت الأذان إلى جانب أجراس الكنائس في مدينتنا يُظهر الأهمية التي يتم إيلاؤها للتنوع الموجود في كولونيا".

وأفادت وكالة "الأناضول" بأن سلطات كولونيا حددت مدة الأذان بعشر دقائق، وألا يكون صوت المكبر عاليا جدا، ويشترط تعيين مسؤول في كل مسجد لتلقي الإستفسارات والشكاوى المحتمل ورودها من محيط المسجد.

يشار إلى أن ألمانيا تضم أكثر من 900 مسجد تابعة للإتحاد التركي الإسلامي للشؤون الدينية "ديتيب".