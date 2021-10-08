توقيف 6 أجانب متهمين بـ”التجسس” في تركيا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 أكتوبر 2021 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

ألقت قوات الأمن التركية، اليوم الجمعة، القبض على 6 أجانب بتهمة “التجسس” بمدينتي إسطنبول وأنطاليا، يسعون للقيام بعمل مسلح، والوصول إلى معلومات سرية للدولة.

وذكرت مصادر أمنية لوكالة “الأناضول” أن عناصر من قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول وجهاز الاستخبارات التركي، أطلقت تحريات تجاه مشتبهين “يسعون للقيام بعمل مسلح، والوصول إلى معلومات سرية للدولة لأغراض التجسس السياسي والعسكري”.

وأضافت أن التحريات أوصلت قوات الأمن إلى إقامة عدد من المشتبهين في إسطنبول وآخرين في ولاية أنطاليا.

وبناء على تلك التحريات، نفذت قوى الأمن مداهمات على 3 منازل في أحياء بشاك شهير، وصاري ير، وكوتشوك تشكمجه بإسطنبول، إضافة إلى منزلين بولاية أنطاليا.

ونتيجة هذه المداهمات تم إلقاء القبض على 6 مشتبهين أجانب لم تذكر جنسياتهم، وضبط 3 مسدسات، واحد مزود بكاتم للصوت، وعدد كبير من الذخائر ومخازن ذخائر في أماكن إقاماتهم، بحسب “الأناضول”.