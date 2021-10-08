نظام "الفوركس".. حيلة سيدة وزوجها للنصب على مواطنين في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية سيدة وزوجها؛ لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من ثلاث سيدات يفيد بقيام إحدى السيدات وزوجها بالنصب والاحتيال عليهن والاستيلاء على مبالغ مالية منهن.

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وأسفرت عن قيام (إحدى السيدات وزوجها – مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة) بالنصب والاحتيال على الشاكيات وتلقي مبالغ مالية منهن بزعم استثمارها لهن في مجال المضاربة بالبورصات العالمية والمعادن النفيسة بما يعرف بنظام "الفوركس" من خلال الإعلان عن ذلك النشاط على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم والتزامهما معهن في سداد الأرباح لفترة زمنية إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ لهن والاستيلاء على تلك الأموال بالمخالفة للقانون.

وأكدت التحريات قيام المتهمين بتغيير محل إقامتهما والتنقل في العديد من محال الإقامات المختلفة من حين لآخر للحيلولة دون ضبطهما.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الكمائن اللازمة بأماكن ترددهما، أمكن ضبطهما بدائرة قسم مدينة نصر أول بالقاهرة، وبمواجهتهما أقرا بالواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.