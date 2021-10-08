بعد زيادة أسعار البنزين.. هدوء في محيط محطات الوقود ببورسعيد - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

سادت حالة من الهدوء محيط محطات الوقود بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، بالتزامن مع إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية عن زيادة أسعار البنزين، وذلك بعدما قررت لجنة التسعير التلقائي للوقود رفع أسعار البنزين والسولار 25 قرشًا، وبدء العمل بالأسعار الجديدة اليوم.

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد حملات مكثفة على محطات الوقود للرقابة على الأسعار الجديدة للمحروقات، والتأكد من توافر المحروقات بكميات كافية، ومواجهة أي محاولات للغش أو التلاعب، والاستجابة الفورية لأي شكاوى من المواطنين.

وكان ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، قد أعلن عن أنه لم تتلقى غرفة عمليات المديرية أي شكاوى من تحريك أسعار المحروقات، كما لم ترد أي شكاوى من المخابز أو وجود أي نقص بالسلع في الأسواق، مؤكدًا على توافر كافة السلع والمحروقات بكميات كافية.