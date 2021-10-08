بـ17 مليون جنيه.. افتتاح مسجدين في طور سيناء - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، و الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، اليوم الجمعة، مسجدين بمدينة الطور، وهما مسجد الروضة بحي مبارك الجديد، ومسجد الحاجة عزيزة بمنطقة أرض الجمعية .

وجرى إقامة شعائر صلاة الجمعة من مسجد الروضة، وبثها على الهواء مباشرة. وقال وزير الأوقاف، إن الإسلام دين التعمير والبناء لذلك حرص الرئيس السيسي على تعمير سيناء، والقوات المسلحة المصرية تبني وتعمر في سيناء منذ عودة سيناء إلى أرض الوطن.

ويعد مسجد الروضة أكبر المساجد بمحافظة جنوب سيناء، ويبلغ مساحته 5 ألاف متر مربع، ويتضمن المسجد صحنًا خارجيًّا مكشوفًا بمساحة 700 متر، وأقيم الصحن الداخلي على مساحة 1750 مترًا، وجرى إنشاؤه وتجهيزه بتكلفة تصل إلى 11 مليون جنيه، ويخدم منطقة توشكي وأحياء المروة والروضة ومبارك الجديد.

بينما تبلغ مساحة مسجد الحاجة عزيزة بأرض الجمعية 1000 متر، وصحن المسجد 650 مترًا، وجرى إنشاؤه وتجهيزه بتكلفة 6 مليون جنيه.