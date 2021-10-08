مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

لقي عاملان مصرعهما، وأصيب شخصان آخران، إثر حادث تصادم بين دراجتين آليتين على خط 13 بعد كوبرى بلتان دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

جرى نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعى، ونقل الجثتين لمشرحة مستشفى بنها العام، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثتين عقب انتهاء الصفة التشريحية.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بوقوع حادث تصادم ووجود متوفيين ومصابين بناحية خط 13 بلتان – إمياي بعد كوبري بلتان دائرة المركز.

انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم بين دراجتين آليتين بدون لوحات معدنية، الأولى قيادة "إبراهيم.م.إ"، 45 عامًا، عامل، توفى إثر إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرح تهتكي نافذ بالوجه من الجهة اليمنى وكسر مضاعف يالقدم اليمنى ونزيف بالأنف والفم والأذن ونزيف داخلي بالمخ، والثانية قيادة "محمد.ر.م"، 17 عامًا، عامل، توفى إثر إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم وجرح نافذ بالوجه وكسر بالجمجمة وجرح تهتكي بالركبة اليمنى. وبرفقة الثاني "عمر.ع.ع"، 20 عامًا، عامل، مصاب بجرح بالوجه بالجانب الأيسر وكدمات متفرقة بالجسم، و"محمد.م.م"، 18 عامًا، مصاب بجرح سطحي باليد اليسرى.

تبين أنه حال سير الدراجة الأولى بالطريق المشار إليه فوجئ قائدها بالدراجة الثانية أمامه فلم يتمكن من تفاديها واصطدم بها بالمواجهة، ما أدى إلى حدوث إصابتهم، وجرى نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعي، ونقل الجثتين لمشرحة مستشفى بنها العام.