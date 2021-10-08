إقبال متوسط على انتخابات نقابة الأطباء في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

شهدت انتخابات نقابة الأطباء بالقليوبية، اليوم الجمعة، إقبالًا متوسطًا، خلال انتخابات التجديد النصفي التي تجري بمجمع خدمات المرأة ببنها، ومع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

ويتنافس 5 أعضاء على مقاعد تحت السن، وهم الدكتور أحمد يوسف مدير مستشفى طوخ المركزي، والدكتور أحمد الدالي اخصائي جراحة بالتأمين الصحي، والدكتور أحمد سعيد، والدكتور مصطفى أبو اليزيد، والدكتور احمد انور

ويتنافس على مقعد فوق السن الدكتور علاء جودة، والدكتور محمد إبراهيم، ورؤوف فؤاد، والدكتور أحمد شوقي.

في وقت سابق دعت نقابة الأطباء جميع أعضائها للاشتراك بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات وذلك لاختيار نصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونصف مجالس النقابات الفرعية في 27 محافظة علي مستوي الجمهورية.

وأكدت اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، أن التصويت في اللجان الانتخابية سواء بالنقابة العامة أو النقابات الفرعية، سيبدأ من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وإذا تبين وجود ناخبين داخل مقر الاقتراع لم يقوموا بالإدلاء بأصواتهم فإنه يسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم دون غيرهم.

وأوضحت النقابة أنه لكي يتمكن الطبيب من ممارسة حقه الانتخابي يجب أن يكون مسجلاً للنقابة الفرعية التابع لها جهة عمله التي يباشر العمل بها فعليًا، سواء كان منتدبا أو أساسيا ، بالإضافة إلى سداد اشتراك النقابة حتى عام 2020، ويمكن للطبيب سداد اشتراك النقابة من خلال الدفع عن طريق فوري أو عن طريق تطبيق نقابة أطباء مصر كما يمكنه الدفع في المقرات الانتخابية اليوم.

ويذكر أن انتخابات التجديد النصفي تجري كل عامين، المرة الأولي تشمل نصف أعضاء مجالس النقابات فقط ، والمرة الثانية تشمل النصف الأخر، بالإضافة إلى مقاعد الأطباء على مستوى الجمهورية.