لمغادرة منزل آبائهم.. إسبانيا تبحث في دفع 300 دولار شهريا للشباب

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 أكتوبر 2021 02:03 مساءً - منذ 41 دقيقة

تبحث سلطات إسبانيا في تحفيز الشباب على مغادرة منزل آبائهم، وذلك عبر تقديم مبلغ مالي يصل إلى 300 دولار أمريكي.

وأعلن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز عن الخطة وذلك أثناء حديثه عن الميزانيات المستقبلية في الأمم المتحدة، وقال إنه إذا وافق عليها البرلمان، فستوفر لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاما أقل من 23725 يورو سنويا مع 250 يورو (289 دولار) شهريا عبارة عن مكافأة إيجار منزل.

كما قد يتم تقديم إعانات إضافية للأسر الأكثر ضعفا تغطي ما يصل إلى 40 في المائة من الإيجار.

وقال سانشيز إن الراتب الشهري سيساعد في منح الشباب “إمكانية الحصول على سكن لائق”، مضيفا: “نحن نتحدث عن انتعاش اقتصادي عادل وهذا يعني تسهيل الوصول إلى السكن، وخاصة بالنسبة لأولئك الأكثر عرضة للخطر، مثل شبابنا”، بحسب “الإندبندنت”.