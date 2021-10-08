انفجار يستهدف مسجداً في مدينة قندوز في أفغانستان

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 أكتوبر 2021 02:03 مساءً - منذ 50 دقيقة

وقع انفجار اليوم الجمعة قرب مسجد في مدينة قندوز في شمال شرق أفغانستان أثناء صلاة الجمعة، وفق ما أفاد متحدث باسم حركة طالبان وشهود.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة طالبان قاري سيد خوستي لوكالة “فرانس برس” أن انفجاراً وقع في قندوز بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.

من جهتهم، قال سكان لوكالة “فرانس برس” إن التفجير وقع قرب مسجد شيعي أثناء صلاة الجمعة.

كما أكد شهود عيان لوكالة “أسوشيتد برس” أن الانفجار أسفر عن سقوط عدد من الضحايا.