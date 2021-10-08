الأزهر يعلّق على قرار القضاء الصهيوني بأحقية اليهود بالصلاة في المسجد الأقصى

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق الأزهر الشريف على قرار القضاء الصهيوني، بمنح اليهود الحق بالصلاة في باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأكد الأزهر الشريف، بحسب ما نقل موقع "صدى البلد"، أن هذا القرار "يعد انتهاكًا صارخًا واستخفافًا بالمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية واستفزازًا واضحًا لمشاعر المسلمين حول العالم".

ودعا الأزهر المجتمع الدولي "للاضطلاع بمهامه واتخاذ كافة الإجراءات ضد انتهاكات الكيان الصهيوني في حق دور العبادة الفلسطينية والمسجد الأقصى، ومساندة الشعب الفلسطيني المظلوم ودعم نضاله المشروع نحو استعادة حقوقه المغتصبة وأرضه المعتدى عليها."

كما شدد الأزهر الشريف على أن الأقصى رمز إسلامي خالص، وأن المحاولات الصهيونية لتهويد القدس بما فيها المسجد الأقصى المبارك هي محاولات محكوم عليها بالفشل، فقد مضت سنة التاريخ - التي لا تتخلف - إلى طي صفحة الاحتلال، وإزالة آثار عدوان المعتدين على الحقوق والمقدسات، وسيبقى المسجد الأقصى حرمًا إسلاميًا خالصًا، وستبقى القدس عربية، والاحتلال إلى زوال، ولو بعد حين.