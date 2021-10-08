شكرا لقرائتكم خبر عن مصر استردت مكانتها الدولية بفضل سياسة الرئيس السيسي..أبرز تصريحات رئيس النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، دعم وتأييد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك فى مستهل دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى، السبت الماضى، وعلى مدار الثلاث جلسات السابقة كان هناك عدد من التصريحات لرئيس المجلس أبرزها:

1. مجلس النواب يؤيد ويشيد بالسياسات الحكيمة والمتوازنة للرئيس عبد الفتاح السيسي، فمصر استردت بفضل رشد سياساته مكانتها الدولية والإقليمية، كما استطاع بخطواته الواعية حفظ هيبة الدولة وتحقيق الوحدة الوطنية.

2. ندعم ونبارك إطلاق الرئيس للاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، الرئيس السيسي خاض معارك تطوير وبناء صروح جديدة للإنتاج على أرض مصر، تليق باسمها وتاريخها، فالمرحلة السابقة رغم قصرها شهدت انجازات عديدة يقوم على كل منها شاهد ودليل.

3. الرئيس السيسي يضع نصب عينيه بناء الاقتصاد والتنمية، واستطاع مواجهة المشكلة الاقتصادية باتباع أسلوب المصارحة والمكاشفة بالحقائق مع الشعب "الشريك الأساسي" في عملية البناء والتنمية.

4. القوات المسلحة الباسلة أكدت في حرب أكتوبر أن الإرادة الحرة لا تعرف الأساطير وأن النصر يصنعه الأبطال.

5. تحية إعزاز وتقدير لكم نواب الشعب "أغلبية ومعارضة" على اسهاماتكم ومشاركتكم البناءة والموضوعية والتي أسفرت عن إقرار عدد مهم من التشريعات خلال دور الانعقاد السابق، وحققتم طفرة عظيمة في استخدام أدوات الرقابة البرلمانية دون تفريط للترشيد لا التنديد.

6. حريصون على هيبة وتقاليد مؤسستنا التشريعية العريقة.. فما تشهده قاعة المجلس من حوار ومناقشات تقوم على احترام الدستور والقانون واللائحة والنظام.

7. ينتظركم نواب الشعب عملاً جاداً، فليضع المجلس يده في يد المؤسسات الدستورية الأخرى ونحن نصوغ الأهداف القومية في استراتيجية ثابتة تكون موضعاً للرضا العام، لنبني وطناً عزيزاً يفيض بالخير والاستقرار.