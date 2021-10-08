مجلس النواب يدعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ويشيد بالأداء البرلمانى

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القاهرة - سامية سيد - استهل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، جلسته الافتتاحية لدور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثانى، والتي عُقدت السبت الماضى، بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (418) لسنة (2021) بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثانى، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (322) لسنة (2021) بفض دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى.

وعقب بدء دور انعقاده الثاني، وفور تشكيل أجهزته البرلمانية، دعم مجلس النواب الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك من خلال إسراعه في اختيار أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان الجديد بشخصيات عامة مشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان وتحظى بتأييد المجالس القومية والنقابات المهنية وغيرها.

كما بدأ مجلس النواب أول أعماله التشريعية بمناقشة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تشديد عقوبة التنمر ضدهم كأحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووافق عليه في مجموعه.

فإعمالاً لنص المادة (115) من الدستور، وتنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (418) لسنة 2021 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثانى، عقد المجلس جلساته الإجرائية ووافق على اختيار وتشكيل هيئات مكاتب لجانه النوعية الـ(25) وكذلك تشكيل لجنة القيم وفقًا للإجراءات اللائحية، كما تلقى المجلس إخطاراتٍ من رؤساء بعض الأحزاب بأسماء ممثلى الهيئات البرلمانية، واستكمالاً لمهامه الدستورية والتشريعية، أحال المجلس (6) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة، ومشروعى قانونين مقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة، و(8) اتفاقيات دولية لدعم الاقتصاد الوطنى ودفع عجلة التنمية إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها.

وأرسل "المجلس" برقية دعم وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى لسياساته المتوازنة والحكيمة وخطواته الواعية على مختلف الأصعدة لحفظ هيبة الدولة وتحقيق الوحدة الوطنية، وخوضه معارك التطوير وبناء صروح جديدة للإنتاج تليق باسم مصر وتاريخها، وهنأ شعب مصر وقواته المسلحة الباسلة وقيادته السياسية بالذكرى "48" لانتصار أكتوبر المجيد.

وأشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بالأداء البرلمانى خلال دور الانعقاد السابق، مؤكدا أن النواب كانوا على قدر من المسئولية والفهم العميق لطبيعة المرحلة ومتطلباتها.

كما بعث رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى "48" لنصر أكتوبر المجيد، وجه خلالها التحية لشعب مصر الأبى بنسيجه الوطنى المتماسك، ولصاحب قرار الحرب وبطل السلام، الرئيس محمد أنور السادات، طيب الله ثراه، كما وجه التحية لشهدائنا الأبرار، متابعا:" لقد حرصتم –يا سيادة الرئيس– منذ اختاركم الشعب لتقودون مسيرته أن تبقى قواتنا المسلحة متمسكة بأسباب القوة والمنعة مزودة بأحدث الأسلحة والتكنولوجيا، لتبقى مصر وشعبها آمناً فى سربه تنحنى أمامه الجباه إجلالاً وإكباراً".

وأحال المجلس (8) قرارات جمهورية إلى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية، وهى:

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 311 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2019.

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 312 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2019.

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 324 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين ياباني بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية.

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 325 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر.

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 326 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بولندا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية.

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 363 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج ثاني لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية.

• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 364 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية.

كما أحال (3) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة وهى:

• مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، (إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).

• مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، (إلى لجنة الخطة والموازنة).

• مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، (إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).

كما تلقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رسالة من المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون المـالية العـامة الموحد، (أخطرت اللجان المختصة).

وافق المجلس على تحديد أيام (الأحد والإثنين والثلاثاء) لانعقاد الجلسات على أن يكون تعديل هذه المواعيد بموافقة مكتب المجلس، وذلك إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، والتى تقضى بأن يحدد المجلس فى بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز موافقة المجلس على تعديل هذه المواعيد.

وفى كلمته هنأ المستشار علاء الدين فؤاد -وزير شئون المجالس النيابية- المجلس بمناسبة بدء دور الانعقاد، ونقل تحيات وتهنئة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وكافة الوزراء للمستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس المجلس والأعضاء بهذه المناسبة، وأشاد وزير المجالس النيابية بالأداء التشريعى لمجلس النواب، مؤكداً أهمية التعاون بين الحكومة والمجلس، وأضاف أن الحكومة تُجدد العهد والميثاق على أن تكون عَوناً لمجلس النواب لتحقيق كل ما يأمل ويصبو إليه أبناء هذا الوطن.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين الماضى، على قرار اللجنة العامة، بشأن تشكيل لجنة القيم، برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتضم في عضويتها 14 نائباً، وذلك إعمالاً بحكم المادة 28 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، كما تم عرض قرار اللجنة العامة بتسمية أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان على المجلس إعمالاً لحكم المادة الثانية مكرر (أ) من القانون رقم (94) لسنة 2003، ووافق المجلس بأغلبية أعضائه على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان وتسمية رئيسه ونائب رئيسه.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الجلسات العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح الأحــد الموافق 17 أكتـوبر 2021.