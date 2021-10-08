زيادة الطماطم وتراجع الفاصوليا.. أسعار الخضروات والفاكهة في أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

تباينت أسعار عدد من أصناف من الخضراوات والفاكهة خلال تعاملات الأسبوع، في سوق العبور، لتجارة الجملة.

وزاد سعر كيلو الطماطم 50 قرشا اليوم الجمعة مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، بينما تراجع سعر كيلو الفاصوليا جنيها، والكوسة والخيار البلدي 50 قرشا.

ويقدم الخليج 365 أسعار عدد من أصناف الخضروات والفاكهة يوميًا بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.75 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البطاطس 4 جنيهات و6.5 جنيه.

البصل بين 2 و 3.5 جنيه.

الكوسة بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفاصوليا بين 8 جنيهات و14 جنيها، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 و4.5 جنيه.

الملوخية بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

الليمون البلدي بين 5 و9 جنيهات.

الكانتلوب بين 4 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات.

المانجو العويس بين 19 و25 جنيها.

المانجو الزبيدية بين 14 و20 جنيها.

المانجو البلدي بين 9 جنيهات و15 جنيها.