بمشاركة 120 متسابقًا.. ماراثون الدراجات الآلية يصل أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنه في ظل التعاون المستمر مع وزارة السياحة والآثار بقيادة الدكتور خالد العنانى، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بإشراف أحمد يوسف المدير التنفيذي للهيئة تشهد الفترة الحالية تنظيم العديد من الفعاليات ومنها رحلة الدراجات الآلية التي تنظمها إحدى الشركات المتخصصة في هذا المجال خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر الجاري.

كلف محافظ أسوان اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، والدكتور أحمد فرمان مستشار المحافظ للآثار والسياحة والهوية البصرية، ومدير هيئة تنشيط السياحة بأسوان عبد الحكيم حسين، باستقبال رحلة الدراجات الآلية التي وصلت إلى قرية غرب سهيل النوبية، وتقديم كافة التسهيلات لهم مع توزيع كتيبات وكتيبات عرض عن المعالم السياحية.

يشارك في الماراثون 60 دراجة بإجمالى 120 مشاركا مصريا، وتجدر الإشارة إلى أن خط سير الرحلة بدأ بالتحرك من القاهرة يوم 5 أكتوبر في اتجاه مدينة الأقصر مروراً بخط الصعيد ، كما تضمن خط سير الرحلة خلال يومى 6 و7 أكتوبر، التحرك من الأقصر إلى مدينة أسوان والإقامة في أحد الفنادق ذات الطابع والطراز النوبى بقرية غرب سهيل، ثم تتوجه الرحلة صباح اليوم الجمعة 8 أكتوبر في اتجاه البحر الأحمر، لتعود مرة أخرى للقاهرة في 9 أكتوبر.