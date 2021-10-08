ربة منزل تخنق رضيعها في مركز لعلاج الإدمان بالإسكندرية.. والتحريات تكشف السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

قتلت ربة منزل رضيعها خنقا داخل مركز غير مرخص لعلاج الإدمان بمنطقة أبو تلات غربي الإسكندرية، فيما تبين إصابتها بحالة هياج لرفض المسئولين عن المركز خروجها.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من قسم شرطة العامرية أول يفيد تلقي بلاغا بوجود حالة وفاة لرضيع داخل مركز لعلاج الإدمان بمنطقة أبو تلات.

انتقل ضباط مباحث القسم رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من المعاينة أن موقع الحادث عبارة عن فيلا مكونة من طابقين مخصصة لعلاج الإدمان للسيدات.

وتبين وجود عدد من الفتيات والسيدات ومجموعة من العاملين داخل المركز، فيما وجد ضباط المباحث جثة الرضيع مسجاة على سرير بإحدى الغرف.

بسؤال العاملين قرروا أن إحدى السيدات كانت محجوزة للعلاج من الإدمان وبرفقتها طفلها الرضيع عمره سنة واحدة، حتى تستطيع إطعامه وإرضاعه.

وأضافوا أن السيدة المشار إليها طلبت من العاملين مغادرة المكان إلا أنهم رفضوا فأصيبت بحالة من الهياج وخنقت الطفل لرفضهم السماح بخروجها من المركز.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة للتحقيق.