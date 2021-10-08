بريطانيا تبدأ مفاوضات بشأن اتفاقية تجارة مع السعودية ودول خليجية

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (د ب أ):

بدأت المملكة المتحدة عملية التفاوض لتوقيع اتفاقية تجارة مع السعودية وعدد من دول الخليج الأخرى، وذلك في ظل سعي لندن إلى إقامة علاقات اقتصادية أعمق بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وذكرت وزارة التجارة الدولية البريطانية في بيان أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الجمعة، أن المفاوضات بشأن التوصل لاتفاقية تجارة بين بريطانيا ومجلس التعاون الخليجي، الذي يضم السعودية والإمارات قطر والبحرين وسلطنة عمان والكويت، تهدف للبدء في عام 2022 بعد مشاورات استمرت 14 أسبوعا مع الجمهور والشركات.

وبلغ حجم التجارة البريطانية مع دول مجلس التعاون الخليجي نحو 45 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 61 مليار دولار أمريكي) في عام 2019، وهو ما يمثل نحو 7 في المئة من حجم تجارة بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي في نفس العام.

وتأتي تلك المفاوضات في الوقت الذي استحوذ فيه صندوق الاستثمارات العامة السعودي على نادي نيوكاسل يونايتد الذي كان يملكه الملياردير البريطاني مايك آشلي، وذلك بعد الحصول على موافقة رابطة الدوري الإنجليزي عقب عام ونصف من الانتظار.

وقد رحبت جماهير النادي الإنجليزي بصفقة الاستحواذ، التي أثارت مخاوف نشطاء حقوق الإنسان الذين يضغطون على المجتمع الدولي لعزل السعودية بسبب تعاملها مع منتقدي الحكومة والنشطاء المدافعين عن حقوق المرأة وجماعات أخرى.

كما تقترب بريطانيا من إبرام اتفاقيات تجارة حرة مع كل من أستراليا ونيوزيلندا، حيث تخطط لندن للانضمام إلى التكتل التجاري لـ"اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ".

لكن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن إبرام اتفاقية تجارة حرة قد وصلت إلى طريق مسدود، وذلك في ظل تركيز إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على الأولويات المحلية.