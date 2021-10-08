رئيس الوزراء الإيطالي: نحن نرفض اللقاح بينما تمتلك أفريقيا 2٪ من الجرعات

اسماعيل عبد الحي - أقر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بحقيقة أن “في البلدان الغنية هناك من يرفضون اللقاحات بينما حظيت أفريقيا بنسبة 2٪ الجرعات فقط”.

وفي كلمته خلال قمة مجموعة العشرين للبرلمانات المنعقدة في مقر مجلس الشيوخ الإيطالي، قصر (مداما) الخميس، أضاف دراغي: “إننا نواجه مشكلتين في البلدان الغنية، فجرعات اللقاح متاحة على نطاق واسع، لكن هناك أقلية من إخواننا المواطنين ترفض التطعيم، أو تتردد بالقيام بذلك”.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن “هذا السلوك يرجع في كثير من الأحيان إلى الخوف من أن اللقاحات ليست آمنة أو غير فعّالة، على الرغم من الأدلة العلمية التي تثبت عكس ذلك”.

وشدد رئيس الوزراء على أن “في البلدان المنخفضة الدخل، لا يزال توافر اللقاحات محدودًا بسبب المشاكل اللوجستية أيضًا”. واختتم بالقول إن “أنحاء العالم، شهدت إعطاء أكثر من 5.7 مليار جرعة، لكن 2٪ فقط من هذه الجرع وصلت إلى افريقيا”.