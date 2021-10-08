الكشف عن موعد بداية تصدير لقاح كورونا الجزائري إلى الدول الإفريقية

اسماعيل عبد الحي - أكد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أنه سيتم الشروع قريبا في تصدير لقاح كورونا المنتج في الجزائر إلى بلدان إفريقيا والدول المحتاجة.

وقال لعمامرة في لقاء أجراه مع الصحفيين خلال زيارته إلى إيطاليا: "استطاعت الجزائر إدارة الوضع الصحي والأرقام تتراجع بشكل كبير"، موضحا أن "الجزائر لا تريد فقط الاهتمام باحتياجاتها الوطنية، بل تريد أيضا التصدير لمشاركة اللقاحات مع الدول المحتاجة".

هذا وأطلقت الجزائر، يوم أمس الأربعاء، أول دفعة من لقاح "كورونافاك "المصنع في قسنطينة من قبل شركة "صيدال" وسيتم تسويقه محليا وتصديره.

وكانت وزارة الصناعة الصيدلانية، قد أكدت أن الجزائر هي أول بلد إفريقي يطلق إنتاج اللقاح المضاد لكوفيد-19 تحت تسمية "كورونافاك" على مستوى وحدة الإنتاج صيدال بقسنطينة، وذلك طبقا لرخصة إنتاج حازتها من مختبر "سينوفاك" الصيني.

المصدر: "الشروق"