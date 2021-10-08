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بعد حكم محكمة.. لوكسمبورغ تحذر بولندا من اللعب بالنار

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 أكتوبر 2021 12:09 مساءً - منذ 12 دقيقة

علم بولندا

حذر جان أسلبورن وزير خارجية لوكسمبورغ، حكومة بولندا من اللعب بالنار بعدما أصدرت أعلى محكمة بولندية حكما يقضي بأن بعض البنود في معاهدات الاتحاد الأوروبي تتعارض مع دستور البلاد.

وقال الوزير بعد وصوله لحضور اجتماع للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ: “التطورات في بولندا مقلقة جدا… يتعين علينا القول بوضوح إن هذه الحكومة البولندية تلعب بالنار”.

وأضاف “سيادة القانون الأوروبي أساسية لتكامل أوروبا والتعايش في أوروبا. إذا تم انتهاك هذا المبدأ فإن أوروبا كما نعرفها، كما تأسست بمعاهدات روما، ستنتهي”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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