غالاكسي S22.. أول هاتف يتتبع الأشعة في الألعاب

نيويورك: من المتوقع أن يتضمن جهاز غالاكسي S22 المنتظر ميزات تدعم رسوم تتبع الأشعة في الألعاب.

وحسب التوقعات، فإن المطورين سيحتاجون إلى وقت لدمج خيارات تتبع الأشعة في الألعاب الحالية، أو تطوير ألعاب جديدة تتوافق مع هذه الميزة الجديدة.

ورغم أن أجهزة غالاكسي تتميز عادة بأفضل شاشات الهواتف الذكية، إلا أنها لم تقدم ميزة تتبع الأشعة،

وإضافة إلى تتبع الأشعة، فإن قوة الرسومات تعني وجود وحدة معالجة رسومات قوية قد تتفوق على التي تنتجها شركة آبل، والتي يمكن أن تجعل غالاكسي S22 على رأس قائمة أفضل هواتف الألعاب، وفق ما أورد موقع "تومز غايد".