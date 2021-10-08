08 أكتوبر , 2021
نيويورك: من المتوقع أن يتضمن جهاز غالاكسي S22 المنتظر ميزات تدعم رسوم تتبع الأشعة في الألعاب.
وحسب التوقعات، فإن المطورين سيحتاجون إلى وقت لدمج خيارات تتبع الأشعة في الألعاب الحالية، أو تطوير ألعاب جديدة تتوافق مع هذه الميزة الجديدة.
ورغم أن أجهزة غالاكسي تتميز عادة بأفضل شاشات الهواتف الذكية، إلا أنها لم تقدم ميزة تتبع الأشعة،
وإضافة إلى تتبع الأشعة، فإن قوة الرسومات تعني وجود وحدة معالجة رسومات قوية قد تتفوق على التي تنتجها شركة آبل، والتي يمكن أن تجعل غالاكسي S22 على رأس قائمة أفضل هواتف الألعاب، وفق ما أورد موقع "تومز غايد".
كانت هذه تفاصيل خبر غالاكسي S22.. أول هاتف يتتبع الأشعة في الألعاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.