انطلاق عملية التصويت الخاص بالعسكريين والنازحين في الانتخابات العراقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 8 أكتوبر 2021

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، صباح اليوم الجمعة، للتصويت الخاص بالعسكريين والنازحين في الانتخابات البرلمانية العراقية، حيث شهدت إقبالا مكثفا خلال الساعات القليلة الأولى.



ويدلي مليون و196 ألفا و453 ناخبا عراقيا من أفراد قوات الجيش والأجهزة الأمنية والنازحين ونزلاء السجون، بأصواتهم في مستهل الانتخابات العامة البرلمانية التي ستجرى الأحد المقبل.

ومنعت مفوضية الانتخابات، الحشد الشعبي من المشاركة في هذا التصويت، لأسباب تتعلق بعدم تقديم أسماء مرشحيه في التوقيت المناسب.

ومن المقرر أن يجرى الاقتراع العام الأحد المقبل، إذ يحق لنحو 24 مليون عراقي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات من أصل نحو 40 مليون نسمة، وفق إحصاءات رسمية.

وقالت مساعدة المتحدثة باسم المفوضية، نبراس أبو سودة: إن ”صناديق الاقتراع فُتحت في تمام الساعة السابعة صباحا، لاستقبال أصوات الناخبين من فئة العسكريين والنازحين ونزلاء السجون ممن تكون محكوميتهم دون الخمس سنوات“، مشيرة إلى أن ”الأعداد المسجلة لدى المفوضية، هي مليون و76 ألفا تقريبا من فئة العسكريين والقوات الأمنية“.