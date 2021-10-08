صحيفة إماراتية تسلط الضوء على السعي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبي - (أ ش أ)

سلطت صحيفة (الاتحاد) الإماراتية الضوء على الإعلان عن المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 والتي تتوج جهود الإمارات الهادفة للإسهام بإيجابية في قضية التغير المناخي والعمل على تحويل التحديات في هذا القطاع إلى فرص تضمن للأجيال المقبلة مستقبلا مشرقا.

وأكدت الصحيفة - في افتتاحيتها بعنوان "المناخ .. رؤية إماراتية" - أن الإمارات تشارك بفاعلية في الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي انطلاقا من قناعتها بأن هذه الظاهرة تشكل تحديا عالميا تنعكس آثاره على البشرية وليس على مجتمع أو منطقة.

وأوضحت أنه لا يمكن الحفاظ على سلامة كوكب الأرض وضمان ديمومة الموارد الطبيعية إلا بجهد جماعي يتطلب سياسات وقائية على المستوى الوطني وإجراءات واتفاقات وقرارات دولية تحد الممارسات المضرة بالبيئة والتنوع الحيوي والمناخي.

وأشارت إلى أن الإمارات تتزامن مسيرتها التنموية التي حددت ملامحها عبر مباديء ومشاريع كبرى للخمسين عاما المقبلة، مع رؤيتها الاستشرافية لمكافحة التغير المناخي، من خلال إعلان مبادرتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، كأول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحيث تتكامل الجهود محليا ودوليا من أجل حماية الأرض وفي ذات الوقت مواصلة النمو الاقتصادي والاجتماعي وبناء اقتصاد المعرفة.

واختتمت (الاتحاد) افتتاحيتها بالقول "رؤية الإمارات للعملية التنموية وإيجاد الفرص الاقتصادية والاستثمارية وإطلاق المشاريع الكبرى تستند بشكل رئيسي إلى الاستدامة التي تم ترجمتها في الخطط والتوجهات المستقبلية للدولة في جميع المجالات، إضافة إلى التوازن بين الاقتصاد والبيئة، بالتوازي مع سياسات وطنية وإصدار التشريعات والاستراتيجيات طويلة المدى لتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، وخفض الانبعاثات الكربونية ورفع كفاءة الاستهلاك والاعتماد على الابتكار في الصناعات والأمن الغذائي، وتبني أفضل الممارسات البيئية من أجل مستقبل أفضل للأجيال المقبلة".