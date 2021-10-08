"الأكبر في طور سيناء".. 10 معلومات عن مسجد الروضة قبل افتتاحه رسميًا - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة مسجدين في مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، بحضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

ويفتتح وزير الأوقاف مسجد الروضة وهو:

- أقيم على غرار الأزهر الشريف.

- أكبر مساجد مدينة طور سيناء.

- المساحة الكلية للمسجد ٥٠٠٠ متر مربع.

- أقيم المصلى على مساحة 1750 مترًا يسع لأكثر من ٥٠٠٠ آلاف مواطن.

- تصل ارتفاع المئذنة نحو ٣٠ متر.

- أقيمت مساحات خضراء حول المسجد، ومنطقة خدمية، ولاند سكيب على مساحة 3250 مترًا

- جرى تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بالمسجد بتكلفة ٨ ملايين جنيهًا.

- تضم المنطقة المحيطة 5 محال تجارية لتوفير فرص عمل للشباب.

- بلغت تكلفة المسجد نحو ١١ مليون جنيه مناصفة بين المحافظة ووزارة الأوقاف.

- يفتتح المسجد بالتزامن مع احتفالات أكتوبر.

كما يفتتح وزير الأوقاف مسجد مسجد الحاجة عزيزة ويقدم الخليج 365 معلومات عنه:

1- يقع المسجد في منطقة أرض الجمعية

2 – تبلغ مساحة المسجد 1000 متر مربع.

3- بلغت مساحة صحن المسجد 650 مترًا.

4- جرى إنشاؤه وتجهيزه بتكلفة 6 مليون جنيه.

5 – تحملت وزارة الأوقاف تكلفة إنشاء وتجهيز المسجد.