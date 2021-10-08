وفاة شاب وإصابة آخر خلال حادث سير على كوبري "شرباص" في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

توفي شاب وأصيب آخر، جراء حادث سير على كوبري شرباص، في محافظة دمياط، في وقت متأخر من مساء الخميس.

وأخطرت قوات الأمن التي انتقلت إلى موقع البلاغ للتعرف على ملابساته وأسبابه، واستدعاء شهود العيان.

وكشفت التحريات الأولية عن أن الشابين كانا يستقلان دراجة نارية، قبل اصطدامها بسيارة على الكوبري، ما أسفر عن وفاة سعيد حسين، يقيم في مركز فارسكور، ١٩ عاما، وإصابة عبده ضياء، بكدمات وجروح متفرقة.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى المركزي، لحين استصدار تصريح بالدفن، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.