عسكريو العراق يدلون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 أكتوبر 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 8 - أكتوبر - 2021 9:49 صباحًا

انطلقت صباح اليوم الجمعة في العراق، عمليات التصويت الخاص في الانتخابات البرلمانية، وذلك قبل 48 ساعة من بدء التصويت العام، يوم الأحد القادم، وفقاً لما أعلنه الناطق العام باسم القوات المسلحة، اللواء يحيى رسول.

رسول أوضح في بيان له أن “عملية تنقل وذهاب منتسبي القوات الأمنية إلى مراكز التصويت ستكون على شكل دفعات، كما أكد أن القوات المسلحة خططت لتأمين الانتخابات في المناطق التي وصفها بـ”الرخوة” ومواقع “الصراع” من خلال توجيه القائد العام للقوات المسلحة وقيادة العمليات المشتركة بتأمين تلك المناطق.

وكشفت سلطة الطيران المدني العراقي، أن مطارات العراق بما فيها إقليم كردستان ستغلق في تمام الساعة السادسة من مساء يوم غد عشية الاقتراع.

وأبلغت السلطات العراقية جميع النواقل الوطنية وشركات الطيران بهذا التوجيه على أن يتم استئناف فتح المطارات في السادسة من صباح الاثنين المقبل.

ومن المقرر أن يكون تصويت الناخبين العسكريين في 595 مركزاً انتخابياً تضم 2548 محطة انتخابية موزعة بين محافظات العراق كافة.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أعلن، الخميس، انتهاء الفترة النيابية لمجلس النواب، داعيا العراقيين إلى صنع “التغيير” في الانتخابات التشريعية المقررة يوم الأحد المقبل.

ووصف الكاظمي عبر حسابه على “تويتر” الانتخابات بأنها “المسار الوطني لإنتاج مجلس نواب جديد، ولحماية وطننا وبناء الدولة”.

وخاطب رئيس الوزراء العراقيين قائلا “اختاروا من يمثلكم بحرية وعلى أساس قيم العراق الوطنية. اصنعوا التغيير بإرادتكم”.