إعلام المفوضية للسومرية: هناك 19 مركز اقتراع في كربلاء لعملية التصويت الخاص

وذكر اعلام المفوضية لـ الخليج 365، أن "طوابيرا كبيرة اصطفت على مراكز الاقتراع في كربلاء في التصويت الخاص".

واضاف، ان "هناك 19 مركز اقتراع في كربلاء لعملية التصويت الخاص".

ويشمل التصويت الخاص منتسبي الاجهزة الامنية والنزلاء والنازحين فيما يجري الاقتراع العام يوم الاحد المقبل في عموم العراق والتي يتنافس بها 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و 109 أحزاب.



وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الجمعة، للتصويت الخاص في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.