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إعلام المفوضية للسومرية: هناك 19 مركز اقتراع في كربلاء لعملية التصويت الخاص

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بغداد - ياسين صفوان - أفاد اعلام مفوضية كربلاء، اليوم الجمعة، بأن هناك 19 مركز اقتراع في المحافظة لعملية التصويت الخاص.
وذكر اعلام المفوضية لـ الخليج 365، أن "طوابيرا كبيرة اصطفت على مراكز الاقتراع في كربلاء في التصويت الخاص".

واضاف، ان "هناك 19 مركز اقتراع في كربلاء لعملية التصويت الخاص".

ويشمل التصويت الخاص منتسبي الاجهزة الامنية والنزلاء والنازحين فيما يجري الاقتراع العام يوم الاحد المقبل في عموم العراق والتي يتنافس بها 3249 مرشحاً و21 تحالفاً، و 109 أحزاب.


وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الجمعة، للتصويت الخاص في تمام الساعة السابعة بتوقيت بغداد في أول انتخابات برلمانية مبكرة تشهدها البلاد منذ العام 2003.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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